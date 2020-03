Heel Venezuela op slot vanwege corona, geen uitstel voorverkiezingen Ohio

Colombia sluit de grenzen vanwege het coronavirus. De maatregel duurt tot 30 mei, zegt president Ivan Duque. In het land zijn 54 mensen met het virus besmet.

In Mexico is het aantal besmettingen gestegen van 53 naar 82.

Amerikaanse voorverkiezingen

In Ohio heeft een rechter bepaald dat de voorverkiezingen in die staat later vandaag doorgaan. Twee oudere bewoners wilden uitstel tot 2 juni, omdat ze kwetsbaar zijn voor het coronavirus en toch gebruik wilden maken van hun grondrecht om te mogen stemmen. Volgens Amerikaanse media wees de rechter het verzoek af, maar kan daartegen nog beroep worden aangetekend.

De gouverneur van Ohio, Mike DeWine, is ook voor uitstel van de voorverkiezingen in zijn staat. Hij verwijst naar het advies van de gezondheidsautoriteiten aan 65-plussers om thuis te blijven. "We moeten ouderen niet dwingen om te kiezen tussen hun gezondheid en hun burgerplicht", zei hij op een persconferentie.

Ook de voorverkiezingen in de staten Florida, Arizona en Illinois gaan later vandaag door. Daarbij kiezen de Democraten of oud-vicepresident Joe Biden of senator Bernie Sanders het in november opneemt tegen president Trump.

Chinese besmettingen

China, waar het coronavirus begon, meldt 21 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Gisteren waren dat er nog 16. In totaal zijn ruim 80.000 Chinezen besmet.

Ook melden de Chinese gezondheidsautoriteiten dat sinds gisteren nog een 20 mensen het virus vanuit het buitenland hebben meegenomen, waarmee dat totaal op 143 komt. Het aantal doden in China door het coronavirus is sinds gisteren met 13 gestegen naar 3226.

Wereldwijd zijn meer dan 181.000 mensen besmet met het virus, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins University, gebaseerd op overheidscijfers. 7138 mensen zijn eraan overleden en bijna 90.000 mensen zijn inmiddels weer genezen.