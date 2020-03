alleheldenindezorg: steunbetuigingen en 'extra handen aan het bed'

Medewerkers van het ziekenhuis hebben het over "een megaboost, waar ze heel veel positieve energie van krijgen". De overhandiging was een grote verrassing. Het spandoek werd op de parkeerplaats uitgerold, zodat ic-medewerkers een paar verdiepingen hoger het ook konden zien.

Een van de initiatiefnemers is NAC-supporter Collin. Hij baalde aanvankelijk dat de voetbalwedstrijden werden afgelast, maar toen de maatregelen alsmaar ingrijpender werden besloten hij en andere supporters tot het maken van een spandoek. Daarmee willen ze de medewerkers in het Amphia Ziekenhuis in het zonnetje zetten: "Bij NAC zetten we de spelers 34 keer per seizoen neer als helden, maar eigenlijk werken hier de echte helden".