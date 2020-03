Hindoes en moslims na rellen India: ‘We kunnen niet meer in dezelfde buurt wonen’

Niet meer thuis slapen

Ook buren Irfan Khan, een moslim, en Raj Pradeep, een hindoe, durven niet meer thuis te slapen, hoewel hun huizen nog overeind staan. "We zijn allemaal doodsbang. Zodra het donker is willen we hier niet meer zijn", zegt Khan vanaf het dakterras waar hij zich urenlang schuilhield met zijn gezin.

Pradeep schuilde daar ook, met zijn moeder en jongere broers. "Onze deur is een stuk minder stevig dan die van hem, daarom zijn we hierheen gevlucht." Hoewel de gewelddadige menigte het op moslims had gemunt, was ook Pradeep bang. "Ik wist niet wie het waren, ze droegen helmen. Ze gingen zo tekeer met hun wapens en bommen, dat iedereen geraakt zou kunnen worden. Toen ik de slogans over de hindoe-god Ram hoorde, had ik als hindoe wel veilig naar buiten gekund. Dat heb ik niet gedaan, want mijn buren waren bij mij."

Elkaars feestdagen samen vieren

De straat ligt vol brokstukken, scherven en uitgebrande auto's en motoren. Khan en Pradeep willen wel weer naast elkaar wonen wanneer de rust is teruggekeerd. Pradeep: "Ik woon hier al mijn hele leven zonder problemen, en buren van alle religies vieren hier elkaars feestdagen samen. De relschoppers waren geen inwoners van onze steeg."

Khan geeft vooral de politie de schuld van de rellen. "Ik belde de politie, maar ze kwamen niet. Ze bleven zeggen dat ze het te druk hadden. Ik denk dat er hier op de hoofdweg permanent een politiebureau moet komen, voor onze veiligheid. Tot die tijd kom ik niet terug."