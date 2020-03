Podcast De Dag: Hoe ziekenhuizen Italiaanse toestanden proberen te voorkomen

Nederland heeft langer de tijd gehad dan Italië om zich voor te bereiden op de komst van het virus. Hoe hebben ziekenhuizen die tijd benut en met welke scenario's wordt er rekening gehouden? Wat gebeurt er eigenlijk als je als coronapatiënt op een IC terecht komt en wat betekent de uitbraak van het virus in Nederland - nu al - voor wat de helden van deze tijd genoemd worden: de verpleegkundigen, artsen en specialisten?

Hoogleraar intensive care geneeskunde Diederik van Dijk is betrokken bij de organisatie in het UMC Utrecht en werkt zelf ook op de intensive care. In podcast De Dag vertelt hij hoe er in Utrecht al weken gewerkt wordt om de onvermijdelijke toestroom van patiënten op te vangen en het personeel op volle kracht draaiende te houden. Zo worden mensen opgeroepen die ooit IC-verpleegkundige waren, maar al afscheid hadden genomen. En, vertelt Van Dijk, er is ook een stroom oud-medewerkers die zich aanmeldt. "Er zijn een heleboel mensen die spontaan bij ons aankloppen en veel medewerkers zijn ook bereid om in deze tijd meer te werken."