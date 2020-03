428 wapens ingeleverd bij politie in Overijssel

In Overijssel zijn vorige week 428 wapens ingeleverd bij de politie. Het gaat om 182 vuurwapens, 165 steekwapens, 59 nepwapens en 22 andere verboden wapens, zoals boksbeugels en ploertendoders.

De politie hield een wapeninleveractie naar aanleiding van een aantal schietincidenten in Zwolle. In januari werd een man van 52 - een verondersteld leider van een drugsbende - doodgeschoten en in de maanden daarvoor waren er nog eens vier schietincidenten in de stad.

Op zeven politiebureaus in de provincie konden mensen vorige week anoniem steek-, slag-, en stootwapens inleveren. Vuurwapens werden door de politie op afspraak thuis opgehaald. Bij het inleveren werden geen vragen gesteld aan de eigenaar, meldt RTV Oost.

De politie noemt de opbrengst van de actie boven verwachting.

Eerder dit jaar werden bij een wapeninleveractie in Zaanstad al bijna 200 wapens ingeleverd. De Tweede Kamer wilde ook een landelijke inleverdag, maar die kwam er niet omdat de politie dat niet zag zitten.