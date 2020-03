Aantal afvaldumpingen in Almere fors toegenomen

Het aantal illegale afvaldumpingen in Almere is de afgelopen vijf jaar met 37 procent toegenomen. Vorig jaar werd in totaal 4,6 miljoen kilo vuilnis naast een container of ergens anders op straat achtergelaten. Dat is ruim een miljoen kilo meer dan in 2015.

December vorig jaar blijkt de recordmaand van de afgelopen vijf jaar. Toen werd meer dan 300.000 kilo afval gedumpt.

Het afval is inwoners van Almere een doorn in het oog. De gemeente controleert sinds begin dit jaar strenger op illegale dumping. Handhavers zijn twintig uur per week op pad om dumpers op heterdaad te betrappen.

"Ik merk dat onze controles werken, mensen beginnen het te leren", zegt handhaver Berk tegen Omroep Flevoland.