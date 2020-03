Centrale banken in de aanval, beurzen in het rood

Centrale banken gaan opnieuw vol in de aanval om de financiële en economische schade van de corona-uitbraak tegen te gaan. De Amerikaanse Federal Reserve verlaagt de rente met een heel procentpunt en start een nieuw schuldenopkoopprogramma van minstens 700 miljard dollar.

Samen met andere centrale banken, waaronder de ECB, de Bank of Japan en de Bank of England, is de swaprente voor dollartransacties verlaagd. Dat moet de spanningen in de geldmarkten verminderen en ervoor zorgen dat banken over voldoende dollars kunnen beschikken en makkelijker geld kunnen doorsluizen aan huishoudens en bedrijven.

Op de aandelenbeurzen lijken de maatregelen weinig impact te hebben en de angst en onzekerheid niet weg te nemen. Beurzen in Azië kleuren rood en de Europese beurzen stevenen af op grote koersverliezen

Verrassing

Het is de tweede keer dat de Fed onverwacht en stevig ingrijpt. Begin maart werd de rente met een half procentpunt verlaagd. Het kon echter niet voorkomen dat beurzen alsnog zwaar onderuitgingen en de grootste verliezen optekenden sinds 'Black Monday', de beurscrash van 19 oktober 1987. De renteverlaging was voor president Trump naar eigen zeggen een verrassing, hoewel hij er al weken op aandringt.

De Fed hervat de 'Quantitative Easing', het schuldenopkoopprogramma, een instrument dat in de financiële crisis werd ingezet en met succes. Er wordt voor 500 miljard dollar Amerikaanse staatsobligaties opgekocht en voor 200 miljard dollar aan hypotheekschulden.

De ECB besloot donderdag 120 miljard euro extra in de economie te stoppen middels meer schuldenopkopen, maar verlaagde de rente niet. Uitgerekend die dag daalden de aandelenkoersen ongekend hard.

Rode beurzen

De nieuwe rigoureuze maatregelen moeten de economie steunen, maar lijken nu nog niet veel uit te halen. De termijncontracten op de Amerikaanse beursindices wijzen voor de nieuwe handelsweek op verliezen van 4 à 5 procent.

De beurzen in Azië handelen dik in het rood. De Beurs van Tokio sloot 2,5 procent lager, en die van Seoul ruim 3 procent. De beurzen van Shanghai en Hongkong verliezen rond de vier procent.

Ook de indexfutures op de Europese beurzen staan dik rood en geven openingen aan van meer dan 5 procent.