Belgische oppositie steunt demissionaire regering vanwege corona

De Belgische demissionaire regering krijgt vanuit de oppositie steun om de coronacrisis aan te pakken. Zeven oppositiepartijen hebben zich bereid verklaard om de komende maanden volmachten te verlenen aan de regering, zodat die sneller beslissingen kan nemen.

Vanwege voortdurende onenigheid tussen de politieke partijen moet België het al sinds de val van het kabinet-Michel eind 2018 doen met een regering 'in lopende zaken'. Die minderheidscoalitie van MR, CD&V en Open Vld staat onder leiding van premier Wilmès.

Door het ontbreken van een meerderheid in het parlement is de slagkracht van die demissionaire regering echter beperkt. Met het oog op de coronacrisis is daarvoor nu een partij-brede oplossing gevonden.

Geen blanco cheque

Door de volmachten kan de regering beslissingen nemen los van het parlement, zeiden de bemiddelaars Dewael en Laruelle op een persconferentie. Ze benadrukten dat het niet gaat om een blanco cheque. "Het gaat enkel over de bestrijding van het coronavirus."

In eerste instantie betreft het een periode van drie maanden. Die kan worden verlengd tot zes maanden.

Hoop

De bemiddelaars beseffen dat de oplossing nog geen zekerheden biedt over de formatie van een 'echte' regering, maar hebben wel hoop. "Als de regering nu kan overgaan tot daadkracht, kun je ook de basis leggen om verdere onderhandelingen mogelijk te maken."

Premier Wilmès reageert tevreden. Ze zegt dat de regering "is opgewassen tegen de uitdagingen die wachten".