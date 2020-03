Benny Gantz krijgt opdracht om Israëlische regering te vormen

Benny Gantz krijgt van de Israëlische president de opdracht om een regering te vormen. 61 van de 120 leden van het parlement droegen de leider van de middenpartij Blauw en Wit vandaag voor als formateur. Morgen krijgt Gantz de opdracht officieel toegewezen.

Met die benoeming groeit ook de kans dat Gantz premier wordt, zegt correspondent Ties Brock. "Maar het is nog lang niet zeker dat hij ook een coalitie zal weten te vormen. Daarvoor liggen de partijen die hem steunen inhoudelijk veel te ver uit elkaar."

Gantz krijgt steun van zowel linkse partijen, het rechts-nationalistische Israël Ons Huis en de Arabisch-Israëlische Gezamenlijke Lijst. De coalitiebesprekingen zullen daardoor waarschijnlijk ingewikkeld worden.

Noodkabinet

Demissionair premier Netanyahu had vanwege de corona-crisis opgeroepen tot een noodkabinet onder zijn leiding. De rechtse Likud-partij van de premier kreeg bij de verkiezingen twee weken geleden weliswaar de meeste stemmen, maar in tegenstelling tot Gantz kan Netanyahu niet rekenen op een parlementaire meerderheid die hem steunt.

Netanyahu en Gantz zijn al sinds begin vorig jaar in een strijd verwikkeld om het premierschap. Twee parlementsverkiezingen liepen vorig jaar uit op een patstelling. Gantz weigert met Netanyahu samen te werken, omdat de Likud-leider wordt verdacht van onder meer omkoping en fraude.

Proces uitgesteld

Het proces tegen Netanyahu is vanwege de corona-uitbraak in Israël uitgesteld. Aanvankelijk had hij dinsdag voor het eerst voor de rechter moeten verschijnen, maar dat wordt twee maanden later. De rechtszaak tegen hem begint nu op 24 mei. Zolang Netanyahu premier is, kan hij niet worden veroordeeld.

In Israël zijn inmiddels 213 besmettingen met het coronavirus bekend. Er zijn nog geen mensen aan het virus overleden. Premier Netanyahu heeft zich uit voorzorg laten testen, het resultaat bleek negatief.