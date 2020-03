Dode man in Amsterdam-Rijnkanaal is vermiste uit Zandvoort

De man die gisteren dood werd gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen, is door geweld om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het slachtoffer is een 33-jarige man uit Zandvoort die als vermist was opgegeven.

Gisteren even voor 11.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen over een verdachte situatie aan de Kanaaldijk-Oost langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De melding was aanleiding voor de politie om in de omgeving in het water te zoeken.

Duikers vonden daar na uren zoeken in een auto het lichaam van de man uit Zandvoort, meldt RTV Utrecht.

Getuigen gezocht

Passanten of schippers die iets opvallends hebben gezien tussen vrijdag 13 maart en zaterdagochtend 14 maart, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.