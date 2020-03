Scholen bereiden zich voor op onderwijs op afstand en opvang leerlingen

Schoolleiders zijn volop aan het bedenken wat ze gaan doen als de scholen moeten sluiten. Ze bekijken hoe ze onderwijs op afstand kunnen regelen en de kinderen van ouders met vitale beroepen alsnog kunnen opvangen.

Het kabinet overlegt vanmiddag met de Federatie Medisch Specialisten, die gisteren opriep alle scholen per direct te sluiten, met ziekenhuizen, het RIVM en organisaties voor het primair en voortgezet onderwijs.

In Haagse kringen wordt verwacht dat er zal worden besloten om de scholen vanaf maandag alsnog te sluiten. Premier Rutte wilde hier donderdag niet aan onder meer omdat ouders, die bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie werken, dan mogelijk thuis moeten blijven bij hun kinderen.

"Bijna iedereen is bezig met andere vormen van onderwijs", zegt een woordvoerder van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Ze denken na over lessen via videoverbinding en het werken met digitale systemen zoals Snappet. "Ook traditionelere vormen worden genoemd: werkboekjes mee naar huis nemen en dat de docent aan het begin van de dag mailt wat er moet gebeuren, en aan het eind van de dag weer contact heeft met de leerlingen."

De meeste schoolleiders zeggen volgens de woordvoerder dat ze de kinderen van ouders met vitale beroepen gaan opvangen.

Vanaf morgen geen les meer

Bijna tweehonderd basisscholen, middelbare scholen en mbo's hebben al zelfstandig besloten dat er vanaf morgen geen les meer wordt gegeven.

Zo heeft de Stichting Carmelcollege, de op een na grootste scholenkoepel in Nederland met vijftig middelbare scholen, besloten om vanaf maandag alleen les te geven aan de eindexamenklassen. De lessen van alle andere leerlingen worden opgeschort en er wordt gekeken naar digitale lesmogelijkheden. De scholen blijven wel open voor opvang van leerlingen.

Ook het ROC Midden-Nederland, met locaties in Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht, stopt met alle lessen.

Eindexamens en Cito-toets

Voor middelbare scholen zijn de eindexamenklassen het belangrijkst, zegt de VO-Raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. "Een mogelijkheid is om de examenklassen wel door te laten gaan en de focus op die leerlingen te leggen." Maar definitieve maatregelen worden pas genomen na het overleg van vanmiddag. "Docenten vragen heel erg om duidelijkheid."

Hoe scholen om zullen gaan met de Cito-toets van achtstegroepers wordt komende week duidelijker. "Dat is natuurlijk heel belangrijk", zegt een woordvoerder van de PO-Raad (basisonderwijs). "Nu is de prioriteit of ze dichtgaan of niet en hoe ze het onderwijs gaan organiseren."