Arrestant overleden in cellencomplex Zwolle

Een 40-jarige man is kort nadat hij was aangehouden in Zwolle onwel geworden en overleden, meldt RTV Oost. Agenten probeerden de man nog te reanimeren, maar de hulp had geen zin meer.

Gisteren rond 17.30 uur kreeg de politie een melding van een man die in een supermarkt mensen zou lastigvallen. Personeel van de supermarkt zette de man buiten, waar hij opnieuw mensen lastigviel. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om iemand uit een auto te trekken.

De politie heeft de man vervolgens aangehouden, maar tijdens de arrestatie verzette de verdachte zich, waarna hij onwel werd. Na onderzoek door ambulancepersoneel bleek dat de man naar een cellencomplex in Zwolle gebracht kon worden. Daar werd hij weer onwel en overleed hij.

De rijksrecherche doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Dat is gebruikelijk als een arrestant overlijdt.