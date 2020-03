Zes auto's uitgebrand in Breda, politie doet buurtonderzoek

In het zuidwesten van Breda zijn afgelopen nacht zes auto's uitgebrand. Een zevende voertuig raakte beschadigd. De branden zijn aangestoken.

De eerste twee branden werden kort na 04.00 uur ontdekt. Het gebeurde allemaal in de wijk Princenhage. Een paar honderd meter verderop stonden kort erna ook auto's in brand. Even verderop werden er weer branden ontdekt. "De brandweer had zijn handen vol", laat de politie weten.

Zes auto's brandden volledig uit, het zevende voertuig liep schade op doordat een auto ernaast in brand stond: