Wekdienst 15/3: spoedoverleg over scholen en Fransen stemmen met eigen pen

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanmiddag overlegt een deel van het kabinet met de medische sector en met het onderwijs. Het lijkt waarschijnlijk dat de scholen vanaf morgen niet meer open gaan.

Al het coronanieuws verzamelen we ook vandaag weer in ons liveblog.

Er zijn gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk. In verband met maatregelen tegen het coronavirus moeten kiezers een meter afstand houden, desinfecterende gel gebruiken en hun eigen pen meenemen.

Wat heb je gemist?

President Trump heeft het coronavirus niet onder de leden. Het resultaat van een test die Trump heeft ondergaan was negatief, heeft de arts van het Witte Huis bekendgemaakt.

De Amerikaanse president was aanvankelijk niet van plan zich te laten testen, ook al bleek hij in contact te zijn geweest met mensen die besmet waren met het virus.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog dit:

Oude en kwetsbare mensen moeten extra voorzichtig zijn om te voorkomen dat ze het coronavirus krijgen en blijven daarom vaak binnen. In sommige wijken wordt er alles aan gedaan om deze buurtgenoten te helpen, bijvoorbeeld in De Gorzen in Schiedam.

"Ik deel mijn eigen voorraadje aspirine maar uit", zegt vrijwilliger Anja van Bekhoven: