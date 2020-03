Hennepkwekerij ontdekt bij flatbrand Capelle aan den IJssel

In een flat in Capelle aan den IJssel heeft brand gewoed. Die brak gisteravond laat uit in de keuken van een appartement op de negende verdieping. De brandweer heeft vijftien woningen ontruimd.

De meeste bewoners kunnen waarschijnlijk snel weer naar huis. Twee mensen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden rook ingeademd.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Volgens de regionale omroep Rijnmond is in een van de ontruimde woningen een hennepkwekerij ontdekt.