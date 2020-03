Ontknoping Wie is de Mol?: 'Ik begon al voor de opnames met zaadjes planten'

Acht afleveringen wist Dekay verdenkingen te ontwijken. Pas in de negende aflevering, nadat de door iedereen verdachte presentatrice Leonie ter Braak het spel had verlaten, gingen de verdenkingen in zijn richting. Nooit eerder moesten kandidaten zo laat in het spel inzetten op een andere mol.

Dakays tactiek? "Ik ben vroeg begonnen met zaadjes planten, al voordat we begonnen met draaien", zei hij na de bekendmaking. "Ik presenteerde me als die overfanatieke, informatiezuigende kandidaat die werd gezien als een potentiële finalist en niet als mol."

Coronavirus

De finale van Wie is de Mol? was dit jaar, net als voorgaande jaren, in het Amsterdamse Vondelpark, maar dan wel zonder publiek.

Ook waren er dit jaar vier finalisten, in plaats van drie. Televisiepresentator Miljuschka Witzenhausen en voormalig profvoetballer Nathan Rutjes waren de derde en vierde finalist. Zij bleven met lege handen achter.

Opdrachten

In het programma van AVROTROS proberen tien bekende Nederlanders zo veel mogelijk geld te verdienen met allerlei opdrachten. Een van de deelnemers is de mol en die probeert ongemerkt de opdrachten te laten mislukken.

Aan het eind van elke aflevering moeten de kandidaten raden wie de mol is. Wie het er het slechtst afbrengt, moet naar huis.

Vanwege de 20e editie van het populaire programma komt er na de zomer een extra seizoen, maakte presentator Rik van de Westelaken aan het eind van het programma bekend.