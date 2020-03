Winkeldief valt medewerkers supermarkt IJsselstein aan met mes

De politie heeft een 48-jarige man uit IJsselstein aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij eerder vanmiddag twee medewerkers van een supermarkt met mes heeft gestoken. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen hoe ernstig hun verwondingen zijn.

"Twee medewerkers namen de man mee naar kantoor omdat hij zijn spullen niet wilde afrekenen. Toen ze hem wilden vasthouden, pakte hij een mes en stak ze", aldus de politiewoordvoerder. Daarna ging de verdachte ervandoor.

De politie zette bij de speurtocht naar de dader onder meer een politiehelikopter in. Met behulp van camerabeelden kon de vluchtroute in kaart worden gebracht. Het publiek kreeg via Burgernet ook het verzoek naar de winkeldief uit te kijken. De man werd rond 14.15 uur opgepakt door een arrestatieteam, meldt RTV Utrecht. Hij bleek zich schuil te hebben gehouden in een gebouw, niet ver van de supermarkt.