Nieuwe raketaanval op internationale legerbasis Bagdad

Op de Taji-legerbasis in Irak zijn zeker tien raketten neergekomen. Het Iraakse staatspersbureau zegt dat twee militairen gewond zijn geraakt. Hun nationaliteit is niet bekendgemaakt. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.

Het is de tweede raketaanval op de internationale legerbasis ten noorden van Bagdad deze week. Bij de eerste aanslag kwamen woensdag twee Amerikaanse militairen en een Brit om het leven.

De Verenigde Staten voerden gisteren een vergeldingsaanval uit op doelen van een pro-Iraanse strijdgroep. De VS houdt die Hezbollah-groepering verantwoordelijk voor het bestoken van de legerbasis. Bij de Amerikaanse aanval kwamen volgens de Iraakse autoriteiten zes Irakezen om het leven, geen van allen lid van de strijdgroep.