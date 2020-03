Wekdienst 14/3: uiterwaarden dicht en finale Wie is de Mol?

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Heel veel evenementen in binnen- en buitenland zijn afgelast vanwege de coronapandemie. NOS Sport heeft een overzicht van sportwedstrijden en -toernooien die niet doorgaan. Wat wel doorgaat, is het olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen. De Nederlanders Chelsey Heijnen, Delano James en Max van der Pas komen vandaag in actie.

Een aantal uiterwaarden wordt afgesloten voor publiek. Volgens Staatsbosbeheer is dat nodig vanwege het hoge waterpeil van de rivieren. Door mensen te weren worden de dieren die de laatste droge gebieden hebben opgezocht, niet verstoord.

Vanavond wordt de finale van de 20ste editie van Wie is de Mol? uitgezonden op NPO 1. Vanuit een studio en zonder publiek dit keer. Vanwege het coronavirus is de jaarlijkse live-show in het Amsterdamse Vondelpark afgelast.

Wat heb je gemist?

In Midden- en Zuid-Amerika neemt het aantal landen waar besmettingen en doden worden gemeld gestaag toe. Guatemala, Paraguay, Venezuela, Uruguay en Suriname hebben gisteren de eerste ziektegevallen gemeld.

In de Verenigde Staten is de vijftigste dode gevallen. In alle staten is nu minstens één besmetting vastgesteld, behalve in West Virginia.

Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.

Ander nieuws uit de nacht:

KLM wil werktijdverkorting, schrapt minimaal 1500 banen: de luchtvaartmaatschappij stuurt erop aan dat iedereen, van piloten tot cabinepersoneel en grondpersoneel, vanaf april 30 tot 40 procent minder gaat werken.

Leider Parapluprotest Hongkong na vrijlating: 'Ik heb nergens spijt van': de 61-jarige Chan Kin-man werd vorig jaar veroordeeld tot 16 maanden cel voor zijn rol bij de betogingen voor meer democratie.

Bill Gates stapt uit bestuur Microsoft: de multimiljardair en mede-oprichter van de softwaregigant zegt meer tijd te willen besteden aan zijn filantropische projecten.

En dan nog dit:

In heel Italië gingen mensen gisteravond hun balkons op om elkaar een hart onder de riem te steken. Het land ligt grotendeels plat vanwege de grootschalige uitbraak van het coronavirus.

Er werd volop gezongen en gedanst: