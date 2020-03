Coronavirus verspreidt zich in Latijns-Amerika, nu 50 doden in de VS

Het coronavirus verspreidt zich langzaam in Latijns-Amerika. In Midden- en Zuid-Amerika neemt het aantal landen waar besmettingen en doden worden gemeld gestaag toe.

Guatemala, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Suriname hebben gisteren de eerste ziektegevallen gemeld. In Ecuador is de eerste dode gevallen en in Argentinië overleden vooralsnog twee mensen aan het virus. In Latijns-Amerika zijn tot nu toe vijf doden gemeld. Meerdere landen hebben het luchtruim gesloten voor vluchten vanuit Europa.

Stijging China blijft beperkt

In China zijn dertien doden gemeld, zes meer dan gisteren. Er zijn elf nieuwe besmettingen bevestigd. Gisteren waren dat er acht, het laagste aantal sinds de registratie begon in januari. Het totaal aantal besmettingen in het land staat nu op 80.824. Er vielen 3189 doden.

Alle dertien doden vielen in de provincie Hubei, waar de uitbraak begon. Gisteren werden zes doden geregistreerd Het dodental in de provincie staat nu op 3075.

Slachtoffers VS en Z-Korea

In de VS viel de vijftigste dode. In alle staten is nu minstens één besmetting vastgesteld, behalve in West Virginia. De meeste doden vielen in de staat Washington. Daar steeg het dodental gisteren met zes naar 37.

Zuid-Korea rapporteerde 107 nieuwe besmettingen. Het totaal staat nu op 8086. Het land meldde voor de tweede dag op rij meer gevallen van herstel dan van besmetting: 204 patiënten werden ontslagen uit het ziekenhuis.

Maatregelen Tsjechië, N-Zeeland

De Tsjechische regering heeft besloten alle winkels tien dagen lang te sluiten, behalve winkels waar voedsel wordt verkocht, apotheken en drogisterijen.

In Nieuw-Zeeland is de nationale herdenkingsdienst voor de aanslagen op moskeeën in Christchurch afgeblazen. De dienst zou morgen worden gehouden. Minister-president Ardern: "We zijn erg bedroefd over de annulering. Maar bij het herdenken van zo'n vreselijke tragedie mogen we niet het risico lopen dat er nog meer schade wordt aangericht."

Een rechtsextremist opende een jaar geleden, op 15 maart, het vuur op twee moskeeën. Hij schoot 51 mensen dood. De verwachting was dat duizenden mensen morgen de herdenking zouden bijwonen.