Leider Parapluprotest Hongkong na vrijlating: 'Ik heb nergens spijt van'

Een van de leiders van het zogeheten Parapluprotest in Hongkong in 2014 is weer op vrije voeten. Na zijn vrijlating uit de gevangenis zei Chan Kin-man dat hij geen spijt heeft van zijn rol bij de betogingen voor meer democratie.

"Het leven in de gevangenis was zwaar, maar ik heb nergens spijt van omdat dit de prijs is voor het vechten voor democratie", zei Chan (61) in het bijzijn van tientallen aanhangers. "Ik wil algemeen kiesrecht."

De gepensioneerde hoogleraar sociologie werd vorig jaar net als hoogleraar recht Benny Tai veroordeeld tot zestien maanden cel. Samen met de baptistische predikant Chu Yia-ming worden ze beschouwd als de oprichters van de protestbeweging.

Met het vreedzame Parapluprotest in het najaar van 2014 kwam een deel van de bevolking van Hongkong 79 dagen in opstand tegen het feit dat China een kandidaat voor het leiderschap van de stadstaat naar voren had geschoven. De organisatoren wilden vrije verkiezingen. De gele paraplu, waarmee betogers zich beschermden tegen traangas en pepperspray van de oproerpolitie, werd het symbool van de beweging.

Het Parapluprotest bleek uiteindelijk tevergeefs: in 2017 werd Carrie Lam als leider van Hongkong gekozen uit een lijst van kandidaten die was opgesteld door Peking.

Nieuwe demonstratiegolf

Maar het sentiment bleef leven onder de bevolking. De protesten tegen de groeiende invloed van China die vorig jaar maart begonnen, zijn nog altijd gaande. "Ik denk dat Hongkongers na de laatste maanden begrijpen waarom wij burgerlijke ongehoorzaamheid moesten inzetten om voor onze vrijheid te vechten", zei Chan daar vandaag over.

In tegenstelling tot de Parapluprotesten gaan de anti-regeringsdemonstraties die vorig jaar begonnen geregeld gepaard met geweld. Chan zei te begrijpen dat jonge betogers soms overgaan tot "heftige acties".