Braziliaanse miljardair helpt Venezolaanse vluchtelingen

Wizard begon een talenschool en schreef bestsellers. Maar in de eerste plaats, benadrukt de miljardair, is hij een gelovig man. Als mormoonse zendeling stak hij de afgelopen anderhalf jaar zijn tijd, en een groot deel van zijn geld, in humanitair werk in een uithoek van Brazilië.

Tienduizenden Venezolanen strandden in Boa Vista, de enige stad van belang in de afgelegen grensstreek met Venezuela. Van hieruit kun je nog een paar honderd kilometer verder Brazilië binnenrijden, maar daarna maakt de Amazone vervoer over de weg zo goed als onmogelijk. Vliegen is voor veel Venezolanen te duur. Dat betekent dat Boa Vista, met ongeveer 300.000 inwoners, voor velen van hen noodgedwongen een eindstation is.

"Hier is niets: geen industrie, geen banen. De meeste mensen in deze stad werken voor de overheid", zegt Wizard. Hij wandelt door een van de twaalf officiële opvangkampen voor Venezolanen in Boa Vista. "Daarom kunnen die mensen hier niet blijven, dit is geen plek voor migranten en vluchtelingen."

Operatie Opvang

Wizard bezoekt vandaag São Vicente 2, een van de kleinere opvangkampen in de stad. Op de grond liggen steentjes, zodat het kamp niet in een modderpoel verandert na een tropische regenbui. In lange, rechte lijnen staan witte tenten strak in het gelid. In de schaduw van een enorme mangoboom zitten groepjes Venezolanen. Wizard loopt op ze af, begint een babbeltje en schudt handen.

"Wij zoeken werk en onderdak voor deze mensen in andere delen van het land, en regelen vervoer", legt Wizard uit. De miljardair doet mee aan 'Operatie Opvang' van het Braziliaanse leger. De militairen regelden werk en woning in andere delen van Brazilië voor ongeveer 25.000 Venezolanen. "Ik en mijn vrouw zijn verantwoordelijk voor een derde daarvan", zegt Wizard trots.

Hij heeft toegang tot machtige vrienden: de president en de first lady van Brazilië en de belangrijkste zakenmensen van het land. "Ik belde een bevriende zakenman uit het zuiden en zei dat we hulp nodig hadden", vertelt de miljardair. "Hij kwam hierheen en vertrok met een vliegtuig vol Venezolanen. Hij had voor 270 mensen werk en onderdak geregeld, en vervoer."