Terrorismeverdachte meldt zich op ambassade Oman, aangehouden op Schiphol

Op Schiphol is woensdag een 38-jarige terrorismeverdachte aangehouden die uit Oman was teruggekeerd. De man, wiens identiteit en nationaliteit niet zijn vrijgegeven, zou in 2010 naar Somalië zijn gereisd. Volgens het Openbaar Ministerie wilde hij daar deelnemen aan de gewapende strijd van terroristische organisaties als Al-Shabaab of al-Qaida.

Vorige week meldde de verdachte zich op de Nederlandse ambassade in Muscat, de hoofdstad van Oman. Daar zou hij geïnformeerd hebben naar de mogelijkheden om een nieuw leven te beginnen.

Onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee vloog de man woensdag terug naar Nederland. Hij zit in elk geval de komende twee weken vast.