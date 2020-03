Piloot laatste vlucht voetballer Sala niet bevoegd, toestel deugde niet

De piloot van het vliegtuig waarmee de Argentijnse voetballer Emiliano Sala vorig jaar januari verongelukte, was niet bevoegd om dat toesteltype te besturen. Ook had het toestel mankementen waardoor het niet had mogen vliegen. Dat is aan het licht is gekomen in het onderzoek van de Britse luchtvaartongelukkenraad AAIB, naar de dood van Sala en de piloot van het toestel.

De 28-jarige ex-voetballer van de Franse club FC Nantes was destijds net verkocht aan de Britse Premier Leaque-club Cardiff City. Het eenmotorige toestel waarmee hij naar de eerste training bij zijn nieuwe werkgever vloog, verdween op 21 januari boven het Kanaal van de radar.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de piloot geprobeerd heeft slecht weer te ontwijken. Mogelijk was hij op dat moment niet meer helder, omdat er door een defect aan het uitlaatsysteem koolmonoxide in de cabine was gelekt. Door de manoeuvre vloog het toestel veel sneller dan was toegestaan en braken er onderdelen af. Daarna verdween het in zee.