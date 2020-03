OM eist 12 jaar cel voor brand met dodelijke afloop in Rotterdam

Tegen een 55-jarige Rotterdammer die ervan wordt verdacht dat hij vorig jaar zijn woning in brand heeft gestoken, is een celstraf geëist van twaalf jaar. Bij de brand kwam zijn bovenbuurman om het leven. Die ontvluchtte zijn woning door uit het raam te springen. De 27-jarige man overleed aan de gevolgen van de val, zegt het Openbaar Ministerie.

De brand was op 13 april vorig jaar aan de Hilledijk. Al snel werd duidelijk dat het vuur was aangestoken. In het appartement werden benzineresten gevonden. Ook lag er verpakkingsmateriaal in het huis.

Met behulp van verschillende opsporingsprogramma's werd de bewoner van het pand aangehouden.

Brand om onder strafzaak uit te komen

Volgens de officier van justitie lijkt het erop dat de Rotterdammer de brand heeft gesticht om onder een strafzaak in België uit te komen. De Belgische justitie verdenkt hem van moord. Hij had naar eigen zeggen ontlastend bewijsmateriaal in die zaak in zijn woning neergelegd. "Nu kan hij in België zeggen dat hij dat bewijs niet meer heeft. Het is immers verloren gegaan in de brand", zei de officier van justitie daarover.

Het OM is ervan overtuigd dat de verdachte de enige is die de brand kan hebben aangestoken. Op camerabeelden is te zien dat hij op de dag van de brand meerdere keren in de woning is geweest.