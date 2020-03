Passagiersvluchten uit China, Iran, Italië en Zuid-Korea geweerd

De komende twee weken mogen er geen passagiersvluchten uit China, Iran, Italië en Zuid-Korea landen in Nederland. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen van infrastructuur bekendgemaakt na de ministerraad. In die vier landen zijn relatief veel corona-gevallen.

Het kabinet kijkt wat het kan doen om Nederlanders op te halen die in deze landen zitten. Van Nieuwenhuizen zegt dat in kaart moet worden gebracht om hoeveel mensen het gaat. Als dat duidelijk is, worden eventueel repatriëringsvluchten georganiseerd.

De maatregel gaat vandaag om 18.00 uur in. "Dat betekent dat vluchten die voor die tijd zijn opgestegen nog mogen landen", zei de bewindsvrouw. Voor vrachtvluchten gelden geen beperkingen, die blijven welkom op Nederlandse luchthavens.

Ingezet als vrachtvlucht

Passagiersvliegtuigen mogen nadat de maatregel is ingegaan nog wel náár de vier landen toe vliegen. Op de terugvlucht zouden ze volgens het kabinet kunnen worden ingezet als vrachtvlucht, bijvoorbeeld om medicijnen mee terug te nemen. Veel geneesmiddelen en grondstoffen worden geproduceerd in China.