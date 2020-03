Inspectie tikt Brabantse zorginstelling op de vingers om misstanden

Zorginstelling Altenastaete in het Brabantse Nieuwendijk is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) flink op de vingers getikt. In een rapport stelt de IGJ dat de woon- en thuiszorgorganisatie voor ouderen grotendeels onvoldoende scoort op het gebied van patiëntveiligheid, deskundigheid van het personeel en kwaliteit van de zorg.

De zorginstelling ligt sinds het najaar van 2019 onder vuur na een onderzoek van Pointer, de onderzoeksredactie van KRO-NCRV. In gesprekken met oud-medewerkers en familieleden van cliënten kwamen allerlei misstanden naar voren: zo zou de zorg al jaren 'ver onder de maat' zijn en er zou sprake zijn van een angstcultuur door intimidatie van de leiding. Daarnaast zou de instelling de afgelopen twee jaar torenhoge winsten op zorggelden hebben geïncasseerd.

Twaalf van de veertien criteria onvoldoende

Genoeg redenen voor de inspectie om langs te gaan en een onderzoek uit te voeren. De inspectie constateert dat de zorg op twaalf van de veertien getoetste criteria tekortschiet. Zo hebben cliënten volgens het onderzoek te weinig regie over hun leven, wordt medicatie vaak niet veilig en hygiënisch bewaard en is de organisatie onvoldoende deskundig. Er is bijvoorbeeld te weinig kennis over gedwongen zorg.

"Hierin herken ik mij grotendeels", zegt directeur Ilonka de Waal tegen Omroep Brabant. "Altenastaete is blij met het rapport, omdat het zich hierdoor juist kan verbeteren."

Volgens De Waal is het rapport aanleiding voor een plan van aanpak. Ook wordt er met expertise van buitenaf aan de tekortkomingen gewerkt. De inspectie eist dat Altenastaete op 1 juni van dit jaar de zaak op orde heeft.