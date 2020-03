Voormalige Sterkste Man van Nederland Gerard du Prie (82) overleden

Gerard du Prie, die in 1979 de titel van Sterkste Man van Nederland veroverde, is woensdagavond overleden. Dat heeft zijn vriendin bevestigd. Du Prie woonde in Egmond aan Zee en is 82 jaar geworden.

Du Prie was de eerste die het kampioenschap Sterkste Man van Nederland won. Inmiddels is de wedstrijd al bijna dertig keer gehouden.

Op jonge leeftijd begon Gerard du Prie met worstelen en schaatsen. Hij werkte als lasser en smid. Later werd hij uitsmijter in een groot café. Aan het einde van de jaren 70 werd Du Prie bij het grote publiek bekend door zijn deelname aan de Sterkste Man-wedstrijden.

NH Nieuws sprak een paar jaar geleden nog met Du Prie. Toen bleek dat hij nog steeds erg sterk was: