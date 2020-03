Drie middelbare scholen: vanaf maandag geen fysieke les

Het Baarnsch Lyceum, het Griftlandcollege in Soest en de Waldheimmavo in Baarn hebben besloten vanaf maandag geen fysieke les meer te geven. Zij vinden het niet meer reëel om de scholen open te houden, nu het advies is om niet meer dan honderd mensen bij elkaar te laten komen.

"Elke pauze en leswisseling lopen er 1400 leerlingen bij ons door de gangen. We willen recht doen aan de veiligheid van de leerlingen", zegt rector Kees Versteeg van het Griftlandcollege.

De scholen vinden dat het besluit van de overheid om de scholen open te houden "veel discussie en weinig helderheid" heeft opgeleverd.

Examens over iets meer dan een maand

De school gaat proberen zoveel mogelijk digitaal les te geven. Scholieren kunnen inloggen in een digitale omgeving, en op die manier lessen volgen.

De schoolgebouwen blijven wel open. "Dat is met name voor de examenklassen, zodat zij daar wel terecht kunnen bij vragen aan docenten." Ook de geplande toetsen voor de examenklassen gaan door.