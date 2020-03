Duitse sekte probeert studenten te ronselen in Twente

Bij toeval hebben de ouders hun zoon deze week gezien. Hij is onherkenbaar veranderd, vertellen ze aan RTV Oost. "De afgelopen vier jaar had hij lang haar. Vaak in een paardenstaart of een knotje. Nu een kortgeknipt koppie. Eerder droeg hij vaak skinny spijkerbroeken, nu hele wijde. Zo kennen we hem helemaal niet."

"Hij is totaal gehersenspoeld", zegt zijn vader. "Hij praat alleen nog over Bijbelse onderwerpen. Hij kijkt star uit zijn ogen. Als ik nu met hem praat heb ik niet het gevoel dat ik met mijn zoon praat, maar met een bandrecorder. Ze hebben zijn gedachten overgenomen."

Via een Duitse expert heeft de vader weten te achterhalen dat de Duitse sekte tot voor kort geen Nederlandse leden had. "In het verleden was dat slechts incidenteel het geval. De laatste jaren hadden ze geen Nederlandse leden meer. Maar nu ze met mijn zoon weer een Nederlands lid hebben, zien ze blijkbaar nieuwe kansen in Nederland."

'Het meldpunt voor sektes moet weer terugkomen'

De politie is van de flyeractie op de hoogte en zegt te bekijken in hoeverre er sprake is van strafbare feiten. Vanwege de vrijheid van godsdienst staat de politie vaak machteloos in onderzoeken naar sektes. Bovendien zijn de volwassen leden vrij om te gaan en staan waar ze willen.

Woordvoerster Pauline Hoekstra van de Saxion Hogeschool bevestigt dat er een klacht is binnengekomen over het flyeren door een Duitse sekte. De school heeft een streng beleid voor commerciële en ideologische partijen. "Dergelijke acties zijn hier in principe niet toegestaan." Ze zegt te betwijfelen of er geflyerd is. "Dan was dat zeker opgevallen bij onze beveiliging."

Auteur Frank Krake wordt volop benaderd door ongeruste familie en vrienden van sekteleden. Er zaten volgens hem tien alarmerende meldingen bij. "Wat maar weer eens aantoont dat Nederland niet zonder sektemeldpunt kan."

Hij vindt dat de overheid wat moet doen. "Een even triest als typisch voorbeeld dat het opgeheven sektemeldpunt nieuw leven zou moeten worden ingeblazen."