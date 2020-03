Boetes Amsterdamse woonfraude nog nooit zo hoog

De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar 500 boetes voor woonfraude uitgedeeld. In totaal werd een recordbedrag van 6,4 miljoen euro aan boetes opgelegd. Dat is 2,6 miljoen meer ten opzichte van het jaar ervoor.

Volgens wethouder Laurens Ivens (SP) worden woningen te vaak gebruikt om geld mee te verdienen in plaats van om in te wonen. "Dit is reden om ook de komende periode onverminderd in te zetten op de handhaving tegen illegale toeristische verhuur, illegale kamerverhuur, illegale onderhuur en andere vormen van woonfraude."

Door de opgelegde boetes voor woonfraude zijn in totaal 1307 woningen weer vrijgekomen voor legaal gebruik, zowel particuliere woningen als die van woningcorporaties. Illegale onderhuur is opnieuw de meest voorkomende vorm van woonfraude met sociale huurwoningen. Bij particuliere woningen gaat het om illegale kamer- en vakantieverhuur.

De meeste meldingen die de gemeente Amsterdam binnenkreeg van woonfraude gingen over toeristische verhuur. Illegale onderhuur en kamerverhuur staan op nummer twee en drie.