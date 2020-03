Wekdienst 13/3: geen NLdoet om corona, wel staking medewerkers jeugdzorg

En dan nog even dit

Een inwoner van de Gelderse plaats Lichtenvoorde heeft een antieke kaart die 100 jaar geleden door zijn grootvader naar Zeeland werd verstuurd, teruggekregen.

"Een klant bij mij in de winkel had hem gevonden op de rommelmarkt", vertelde hij aan Omroep Gelderland. "Hij vond het wel leuk om een oude kaart van Lichtenvoorde te hebben, maar later besloot hij dat hij hem alsnog wilde terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar." En zo kwam hij bij de kleinzoon van de man die hem ooit verstuurde uit.

"Mijn vader is in 1920 geboren, zo kon ik dus achterhalen dat die kaart wel 100 jaar oud is. Ik ga er zuinig op zijn. Misschien ga ik hem wel inlijsten."