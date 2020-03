VS bombardeert doelen in Irak als vergelding voor raketaanval

De Verenigde Staten hebben in Irak luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van een pro-Iraanse strijdgroep. De actie is een vergelding voor raketaanvallen woensdag op een internationale legerbasis in Irak. Twee Amerikanen en een Brit kwamen daarbij om het leven. Veertien mensen raakten gewond.

De luchtaanvallen werden uitgevoerd op vijf wapenopslag-faciliteiten van een door Iran gesteunde aftakking van Hezbollah. "In deze gebouwen liggen wapens die gebruikt worden tegen VS- en coalitietroepen", schrijft het Amerikaanse ministerie van Defensie in een verklaring.

De VS houdt de Hezbollah-groepering verantwoordelijk voor de raketaanvallen op de basis ten noorden van Bagdad. President Trump gaf gisteren toestemming aan het Pentagon voor een vergeldingsactie.