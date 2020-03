Zeeland wil correct antwoord op brieven aan kabinet over marinierskazerne Vlissingen

Zeeland wil een schriftelijk antwoord op de brieven die de afgelopen twee maanden aan premier Rutte en staatssecretaris Visser zijn gestuurd over de marinierskazerne in Vlissingen. Dat schrijven Gedeputeerde Staten, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen in een gezamenlijke brief aan de premier.

Ze schrijven dat ze vanaf 21 januari 2020 verschillende brieven hebben gestuurd met vragen over het afblazen van de komst van een marinierskazerne naar Vlissingen. "Tot nu toe hebben wij geen inhoudelijke schriftelijke reactie op die brieven ontvangen."

Afgelopen donderdag was Rutte nog in Vlissingen om een mondelinge toelichting te geven op het besluit van het kabinet om de marinierskazerne niet naar die stad te verhuizen. Toch wil Zeeland ook graag een schriftelijke reactie. "Het komt ons niet correct voor wanneer de brieven, die wij in dit dossier gezonden hebben, inhoudelijk onbeantwoord zouden blijven."

Zwart op wit

Zeeland is van mening dat de communicatie "rechtstreeks" moet verlopen en wil graag zwart op wit waarom het kabinet "alsnog van plan is de gesloten overeenkomsten niet na te komen." Ook zijn er nog vragen over het proces dat aan die beslissing voorafging.

Vorige week werd bekend dat oud-werkgeversvoorzitter Wientjes benoemd is als speciaal adviseur die met Zeeland moet onderhandelen over compensatie voor het mislopen van de marinierskazerne. Vanavond bezocht Wientjes zowel een vergadering van het waterschap als de raadsvergadering in Vlissingen, schrijft Omroep Zeeland.