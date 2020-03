DNB-directeur sluit recessie door corona niet uit

De directeur van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, sluit niet uit dat de corona-pandemie de Nederlandse economie in een recessie brengt. "Je hebt niet een heel zwaar corona-scenario nodig, bovenop wat we nu verwachten, dat ook onze economie in de buurt van een recessie komt", zei hij in Nieuwsuur. Er is sprake van een recessie als de economie ten minste twee opeenvolgende kwartalen krimpt.

Knot zei erbij dat het moeilijk is om een voorspelling te doen. "Wanneer het virus onder controle is, kunnen we iets van een inschatting maken hoe lang het nog gaat duren en hoe groot de schade zal zijn. Zolang dat niet het geval is, zijn we afhankelijk van verschillende scenario's en dat levert een heel brede waaier van mogelijke uitkomsten op. We weten wel zeker dat er schade zal zijn."

CPB-raming te optimistisch

Het Centraal Planbureau ging vorige week in de nieuwste ramingen voor dit en volgend jaar nog uit van een gestage groei van de economie van 1,4 procent. Door de corona-uitbraak zou de groei 0,8 procent lager kunnen uitvallen.

"Dat lijkt me een optimistisch scenario", zei Knot. "Dat veronderstelt wel dat het virus heel snel onder controle komt. Er zijn ook andere scenario's die minder gunstig zijn."

120 miljard van ECB

Knot keerde vanavond terug uit Frankfurt waar de Europese Centrale Bank maatregelen nam om de gevolgen van de uitbraak op te vangen. Er wordt dit jaar 120 miljard euro extra in de economie gepompt. Daardoor kunnen banken makkelijker geld uitlenen aan bedrijven die door de corona-uitbraak getroffen worden.

"Ons pakket van vandaag is vooral bedoeld om tegen de banken te zeggen: wij zorgen ervoor dat jullie gefinancierd blijven, zorgen jullie er dan voor dat jullie klanten gefinancierd blijven", aldus Knot.