Kaartje van opa na 100 jaar terug bij familie: 'Hij lag op een rommelmarkt'

In de Gelderse plaats Lichtenvoorde heeft Theo Dusseldorp een bijzondere kaart gekregen. Het antieke kaartje is 100 jaar geleden door zijn grootvader naar een familie in Zeeland gestuurd. Maar nu is die kaart plotseling weer terug bij zijn kleinzoon.

"Afgelopen week stond er ineens een klant in mijn winkel met een oude kaart. Hij vroeg aan mij of ik Theo Dusseldorp kende", vertelt hij aan Omroep Gelderland. Op de achterkant van de kaart zag hij twee keer de naam Theo staan, toevallig de naam van zowel zijn vader als grootvader. "Mijn vader is in 1920 geboren, zo kon ik dus achterhalen dat die kaart misschien wel 100 jaar oud is."

De klant die de kaart kwam brengen had hem gevonden op een rommelmarkt. "Hij vond het wel leuk om als bewoner van Lichtenvoorde het kaartje aan te schaffen. Maar later besloot hij dat hij hem alsnog wilde terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar", vertelt Dusseldorp. "Alleen is die inmiddels overleden. Maar ik ben er, als kleinzoon, nog wel."

De kaart is dan misschien wel honderd jaar oud, maar hij lijkt volgens Dusseldorp nog als nieuw. "Ik ga er zuinig op zijn. Misschien ga ik hem wel inlijsten."