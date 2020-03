Politie rolt crystalmeth-lab op in Zaandam

De politie heeft in Zaandam een drugslab opgerold dat werd gebruikt om methamfetamine, beter bekend als crystal meth, te produceren. In verband hiermee zijn drie verdachten aangehouden. De politie nam onder meer een shotgun, andere drugs, telefoons en vijf voertuigen in beslag.

Naast 37 kilo methamfetamine trof de politie in het lab ook 10 kilo ice, 9 kilo mdma en sporen van cocaïne aan. In samenwerking met de Landelijke Eenheid is alles afgevoerd en vernietigd.

"Dat een dergelijke vondst midden in onze stad plaatsvindt zegt genoeg", reageert de burgemeester van Zaanstad. "Dit soort dingen gebeurt overal en is dichterbij dan veel mensen denken. Het is nu zaak van aanpakken".