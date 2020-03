Heerlen heeft eerste digitale gymzaal van het land

Als eerste school in Nederland krijgen leerlingen van De Buitenhof in Heerlen voortaan gymles in een digitale sportzaal. De scholieren gooien dan geen bal door een basketbalnet, maar moeten in een digitaal doel schieten.

De leerlingen kunnen ook quizvragen krijgen over bijvoorbeeld geschiedenis of aardrijkskunde. Of ze zien de kaart van Nederland op de muur en moeten dan de bal op de provincie Groningen gooien. "Het is heel divers", zegt woordvoerder Marieke Opgenoorth van De Buitenhof tegen 1Limburg. "De leerlingen zijn heel enthousiast. Ik hoor ze regelmatig 'dit is écht vet' zeggen."