ECB pompt extra geld in economie om gevolgen corona op te vangen

De Europese Centrale Bank komt met een pakket maatregelen om de gevolgen van de corona-uitbraak voor de economie op te vangen. Er wordt dit jaar 120 miljard euro extra in de economie gepompt. Voor banken worden de kapitaaleisen versoepeld zodat ze makkelijker geld kunnen uitlenen aan bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het virus.

De renteniveaus blijven ongewijzigd. Op de beurzen wordt er negatief gereageerd op de aankondiging. De koersen dalen verder omdat beleggers op meer maatregelen hadden gehoopt. De AEX staat na de aankondiging meer dan 7,5 procent in de min.

Eerder kwamen andere centrale banken in de wereld met maatregelen om de economie te ondersteunen. De Amerikaanse Fed verlaagde vorige week plotseling de basisrente, met een half procent. In het Verenigd Koninkrijk verlaagde de Bank of England de rente naar het laagste niveau in de geschiedenis.

Geldpersen

De Europese Centrale Bank had al voor de uitbraak van het coronavirus de geldpersen aanstaan. Iedere maand wordt er 20 miljard euro in de economie gepompt, door leningen van overheden en bedrijven op te kopen. Dat komt neer op 460.000 euro per minuut.

Dit jaar zou het gaan om 240 miljard euro, maar daar komt dus 120 miljard euro bij. Die operatie drukt doorgaans de rentetarieven.

De basisrente van de ECB staat al tijden op nul procent. De depositorente, die banken moeten betalen aan de ECB voor hun overtollig kasgeld en die nu min 0,5 procent bedraagt, wordt echter niet verlaagd, iets waar economen wel vanuit gingen.