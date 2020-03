Onderzoeksraad: meer doen om olielekkages in haven Rotterdam te voorkomen

Het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond moeten meer maatregelen nemen om olielekkages in de haven te voorkomen. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van een ongeluk met een olietanker in 2018. Daarbij stroomde meer dan 200 ton stookolie in het water.

Het Noorse schip Bow Jubail klapte op 23 juni 2018 door een stuurfout van de kapitein tegen een steiger. De olietanker sloeg lek, waarna de olie het water in stroomde. Het schip had enkelwandige tanks.

De raad adviseert om schepen met enkele wanden beter te begeleiden als ze in de haven van Rotterdam aankomen. Ook moet dit soort schepen op specifieke, minder riskante plaatsen komen te liggen. Bovendien moeten de organisaties het voortouw nemen om de internationale veiligheidseisen voor olietankers aan te scherpen, schrijft Rijnmond.

