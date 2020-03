'Storm bij de Wadden? Incidenteel schepen weren mogelijk'

Schepen die bij storm toch dicht langs de Waddenkust willen varen kunnen incidenteel worden tegengehouden. Nederland zou een tijdelijke noodmaatregel kunnen instellen om dat te doen. Dat zegt de Utrechtse professor Internationaal Recht Soons, die vandaag bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer is om met Kamerleden over de vaarroutes langs de Wadden te spreken.

De Tweede Kamer wil het Waddengebied beter beschermen tegen containers die in de buurt van de Wadden overboord kunnen slaan. Daarom pleit een meerderheid voor het afsluiten van de zuidelijke route bij storm.

Dat is volgens minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) ingewikkeld, omdat de route niet alleen door Nederlands vaarwater gaat en de Duitsers er ook wat over te zeggen hebben.

Internationaal veranderingen regelen kost veel tijd. Volgens professor Soons heeft Van Nieuwenhuizen daarin gelijk. "Het gaat om internationaal recht, en je kunt niet eenzijdig permanente maatregelen nemen. Maar een tijdelijke oplossing voor incidentele gevallen is er wel".

Een maand geleden verloor het Nederlandse schip OOCL Rauma 43 kilometer boven Ameland zeven containers. Daarin zaten vooral papier en ongevaarlijke lading, blijkt uit antwoorden op Kamervragen van de minister van dinsdag. Dat was niet het geval met de MSC Zoe, die in januari vorig jaar 345 containers verloor. Een ecologische ramp was het gevolg.

Dit zijn beelden die de kustwacht in januari 2019 maakte van de ravage op de MSC Zoe: