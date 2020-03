Wekdienst 12/3: eindadvies toeslagenaffaire en plaatsing van 100-borden

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit

Het coronavirus houdt de wereld volop bezig en ook beroemdheden ontkomen niet aan het virus (het zijn net mensen). Gisteravond werd bekend dat een medespeler van Matthijs de Ligt bij Juventus besmet is, verdediger Daniele Rugani. Hij vertoont geen symptomen, maar wordt in isolatie gehouden.

En vannacht heeft de Amerikaanse acteur Tom Hanks bekendgemaakt dat hij samen met zijn vrouw in Australië besmet is geraakt. "We voelden ons een beetje vermoeid, alsof we verkouden waren. Rita had wat rillingen, die gingen en weer terugkwamen en we kregen lichte koorts."

Zelf is hij er luchtig onder. "We zijn geïsoleerd voor zolang het nodig is. Er is niet veel meer dan je kunt doen, en het dagelijks aankijken toch?"