Twee Amerikanen en een Brit gedood bij raketaanval op legerbasis bij Bagdad

Op de Taji-basis werden vijftien raketten afgevuurd vanaf een pick-up-truck waarop een lanceerinstallatie was gemonteerd. De truck werd na de aanval gevonden met nog drie overgebleven raketten, meldt CNN.

In Irak zijn nog ongeveer 5000 Amerikanen gelegerd. In januari protesteerden honderdduizenden mensen in Bagdad tegen de Amerikaanse aanwezigheid. Het Iraakse parlement wil dat alle buitenlandse troepen uit het land vertrekken, maar of de regering hier werk van maakt en op welke termijn, is onduidelijk.

Nederland heeft zo'n vijftig militairen in Irak voor een trainingsmissie, merendeels in het noorden van het land. Die missie werd in januari tijdelijk stilgelegd na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani, maar zou daarna worden hervat.