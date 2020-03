Schedel van piepkleine vliegende dino ontdekt in barnsteen

Een dinosauriër zo klein als een kolibrie raakte bijna 100 miljoen jaar geleden verstrikt in een klodder hars. De bek en schedel bleven in de hars van naaldbomen plakken en zijn in Myanmar teruggevonden in een stukje barnsteen. Wetenschappers legden de vondst in een CT-scanner en publiceerden hun bevindingen vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

"Wat hier bijzonder aan is, is dat het in barnsteen bewaard is gebleven. Je hebt bijna nooit vogeltjes die zo stom zijn om in een klodder hars vast te zitten", zei Anne Schulp, onderzoeker bij Naturalis, in Nieuws & Co op NPO Radio 1. "De meeste vogels zijn hier ook veel te groot voor." In deze fossiele hars worden restanten van kleinere dieren beter bewaard dan in bijvoorbeeld kalksteen.

De barnsteen die nu is gevonden is amper 3 centimeter lang en nog geen 3 gram zwaar. Het gaat dus om een bijzonder kleine vogel. "Het snaveltje is nog geen 7 millimeter lang, en daar zitten minuscule tandjes in. Hij heeft een kleine overbeet, en zou hier onmiddellijk naar de orthodontist gestuurd worden."

De Oculudentavis khaungraae, zoals de vogel genoemd is, staat dicht bij de oervogels. Alleen dat maakt het volgens Schulp al een interessante vondst. "Zo'n oervogeldinosauruskoppie, dat is volkomen bijzonder."