Britten gaan voor ander immigratiebeleid, veel minder seizoenswerkers welkom

De Britse minister van Financiën heeft bij de presentatie van de begroting laten weten dat de economische groei komend jaar niet meer dan 1,1 procent bedraagt. Vorig jaar werd nog 1,5 procent groei verwacht.

De lagere groei heeft alles te maken met de plotseling onzekere nabije toekomst als gevolg van het coronavirus en de gevolgen van brexit, maar ook met de verwachting van het Britse Centraal Planbureau dat de nieuwe immigratieplannen van de regering. Die zullen een negatief effect hebben op de groei, verwacht het bureau.

Geen laaggeschoolde migranten meer

Eind vorige maand ontvouwde minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel het nieuwe immigratiebeleid. Groot-Brittannië wil vanaf 1 januari een puntensysteem naar Australisch model invoeren bij het verstrekken van verblijfsvergunningen en werkvisa.

"In de toekomst is er in Groot-Brittannië nog altijd plek voor de slimste en de beste immigranten", zei Patel bij de presentatie. "Maar de ongecontroleerde toestroom van met name laaggeschoolde arbeidsmigranten zal eindigen. We zullen niet langer discrimineren tussen immigranten die uit de EU komen of zij die van buiten de EU komen."

En dat zal grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de horecasector en de landbouw. Er is bijna geen restaurant of café in Londen waar het personeel Brits is. Pret a Manger, een koffie- en broodjeszaakketen, zegt dat slechts 1 op de 50 sollicitanten oorspronkelijk uit Groot-Brittannië komt. Uit onderzoek blijkt dat een derde van alle horecagelegenheden heeft gezegd in de problemen te komen zonder toestroom van EU-immigranten.