Kapitein die dodelijk bootongeluk op Donau veroorzaakte voor de rechter

Zeven van de 35 opvarenden werden gered. In juni is de gezonken rondvaartboot gelicht, aan boord waren nog de lichamen van een aantal slachtoffers. Andere lichamen werden weken na de aanvaring meer dan 100 kilometer verderop in het water gevonden. Een vrouwelijke toerist uit Zuid-Korea wordt nog steeds vermist.

Chaplinksy was sinds 1998 kapitein op schepen op de Donau en sinds 2000 in dienst bij de Viking-rederij, die in Zwitserland zetelt.

Corona

Kort na het begin van de zitting gaf de rechter journalisten en publiek in verband met het coronavirus opdracht de rechtszaal te verlaten. Zij konden een een en ander volgen vanuit een andere ruimte. De volgende zitting van het proces is op 30 april.

Ook naar de kapitein van een zusterschip van de Sigyn, de Viking Idun, wordt een onderzoek ingesteld. Dit schip kwam kort na de aanvaring op de plaats van het ongeluk. De kapitein zou niet zijn gestopt en ook hij wordt ervan verdacht dat hij heeft nagelaten assistentie te verlenen aan drenkelingen.