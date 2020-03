Al ruim honderd wapens ingeleverd bij actie politie in Overijssel

Bij de politie IJsselland in Overijssel zijn de afgelopen dagen meer dan honderd wapens ingeleverd. Sinds begin deze week kunnen mensen de meeste wapens anoniem afgeven, zonder risico op strafvervolging. Die maatregel werd ingesteld na een reeks geweldsincidenten.

Vooral in Deventer en Zwolle waren veel problemen. De wapeninleveractie gaat door tot vrijdag. Tot nu toe zijn er 71 vuurwapens, 20 sabels, tientallen steek-, slag- of stootwapens en enkele kilo's munitie naar de politie gebracht. Die spreekt van een succesvolle actie.

De meeste wapens kunnen in dozen worden gedaan die staan op de politiebureaus in Deventer, Zwolle, Kampen, Steenwijk, Hardenberg, Ommen en Raalte. Wie een wapen inlevert, krijgt daar geen vragen over.

Voor vuurwapens geldt een andere aanpak, meldt RTV Oost. Eigenaren moeten vooraf met de politie een afspraak maken. Het wapen wordt dan thuis opgehaald. Er wordt bij vuurwapens wel nagegaan of er geen misdrijf mee is gepleegd.