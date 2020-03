Kettingzaag gevonden na tip in moordzaak Belgische loodgieter

Duikers van een arrestatieteam hebben vanmorgen een kettingzaag gevonden in het water in Steenbergen. Dat gebeurde na een tip in het onderzoek naar de dood van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. De zaag is gevonden op een steenworp afstand van de plek waar de loodgieter in stukken zou zijn gezaagd en verbrand.

"Het onderzoek naar de moord op Johan van der Heyden loopt nog altijd", zei een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant. "We kregen een tip dat er iets in het water zou liggen en daarom hebben duikers vanmorgen het riviertje aan de Westlandse Langeweg in Steenbergen doorzocht."

NFI

Vanuit welke hoek de tip kwam, kan de politie niet zeggen. "We verhoren constant getuigen en verdachten. In een van die verhoren kwam deze informatie naar voren." De kettingzaag gaat nu naar het Nederlands Forensisch Instituut voor onderzoek. Daar wordt het elektrische gereedschap minutieus onderzocht.

De politie kan totdat dat onderzoek is afgrond niet met zekerheid zeggen dat de kettingzaag is gebruikt om de 56-jarige Belg uit Lint in stukken te zagen. Zijn lichaamsresten werden eind januari gevonden in een speciekuip met beton in een kanaal in het Brabantse Nieuw-Vossemeer.

Gegijzeld

De Belgische loodgieter verdween op 2 juni vorig jaar. Mogelijk is hij dagenlang gegijzeld in zijn eigen bestelbus. Waarschijnlijk dachten de daders dat de Belg veel geld had. Op het woonwagenkamp aan de Westlandse Langeweg in Steenbergen zou hij vervolgens zijn vermoord, verbrand en in stukken zijn gezaagd. Al eerder werden kleine botresten gevonden in het riool bij dat woonwagenkamp.

Op 15 april buigt de rechter in Breda zich over de zaak. Er zijn meerdere verdachten in de zaak.