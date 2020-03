TEFAF sluit zijn deuren, kunsthandelaren in de rats

De internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht sluit vervroegd zijn deuren. Dat heeft de organisator besloten in overleg met de gemeente Maastricht, de GGD en het MECC, waar de beurs wordt gehouden. De beurs is vandaag voor het laatst open.

Vandaag meldde de organisatie dat een van de standhouders, die van 5 tot 7 maart op de beurs was, besmet was met het virus. Dat werd maandag vastgesteld, maar de besmetting zou geen gevaar hebben opgeleverd voor bezoekers en medewerkers omdat hij geen symptomen had. Daarom werd toen besloten de beurs open te houden tot en met zondag, zoals gepland. Deze besmetting is ook nu niet de reden om de beurs te sluiten.

Groeiende onrust

Het gezondheidsadvies in de regio is sindsdien niet veranderd, maar gezien de toename van het aantal besmettingen is nu toch besloten na vandaag de deuren te sluiten. Bij de beslissing speelde de groeiende onrust onder exposanten, bezoekers en medewerkers ook een rol, zegt de organisatie van de TEFAF in een verklaring.

De onrust onder de standhouders heeft ermee te maken dat het moeilijker wordt om hun spullen weer weg te krijgen. Veel kunsthandelaars komen uit het buitenland en kunnen te maken krijgen met maatregelen van luchtvaartmaatschappijen.

De beurs trok door de omstandigheden minder bezoekers dan andere jaren.

4 pond

Het schilderij van Vincent van Gogh dat te koop was op de TEFAF voor 15 miljoen euro, is verkocht. Boerin voor een boerderij met een rieten dak gaat naar een anonieme verzamelaar. Welk bedrag die ervoor heeft betaald, is niet bekendgemaakt.

Het schilderij, dat in Nuenen is gemaakt, werd in 1967 voor 4 pond verkocht bij een boedelverkoop in Groot-Brittannië. Een jaar later kocht een Italiaanse journalist het voor 45 pond in een antiekwinkel. Onderzoek bevestigde zijn vermoeden dat hij iets bijzonders had bemachtigd.