Opnieuw auto van AfD-politicus in brand gestoken

In Berlijn is in de nacht van maandag op dinsdag de auto van AfD-politicus Nicolaus Fest in brand gestoken. De politie heeft de zaak overgedragen aan de Berlijnse inlichtingendienst, omdat wordt gedacht aan een politiek motief.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een auto van een politicus van Alternative für Deutschland doelwit is. Vorige week brandde de auto van de AfD-chef van de deelstaat Saksen, Tino Chrupalla, uit.

De rechts-populistische AfD heeft vaker te maken met vernielingen en geweld. Ruiten die worden ingegooid bij partijkantoren, verfbommen en grafitti op huizen van AfD'ers, posters die worden gestolen of weggehaald. En het neemt toe: alleen in Berlijn al werden vorig jaar 664 vernielingen door links-extremisten geregistreerd, een toename van 54 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Ook locaties waar de AfD bijeenkomsten houdt worden aangevallen en eigenaren worden bedreigd, waardoor de partij maar moeilijk onderdak kan vinden.

Daders vaak niet gevonden

Het motief voor de brandstichting wordt nog onderzocht, maar Europarlementariër Fest heeft het in een verklaring over "linksradicaal geweld". Schuld daarvoor ligt volgens hem bij de "polemische haatcampagnes" tegen de AfD van de andere partijen. "Deze zetten links-radicale geweldplegers tot zulke daden aan".

Ook AfD'er Beatrix von Storch reageerde op de brandstichting. Zij noemt de daders van dit soort brandstichtingen de "hulptroepen van de gevestigde partijen, die de AfD met bruut geweld klein willen krijgen".

Daders van de vernielingen of brandstichtingen worden vaak niet gevonden. Volgens de Saksische AfD-chef Chrupalla is het tijd voor een "verbale ontwapening" en moeten ook andere partijen het geweld tegen de AfD veroordelen. "De andere partijen doen er alles aan om ons als vijand van de democratie neer te zetten."

Een veroordeling kwam vorige week al wel van CDU-chef Michael Kretschmer. "De toenemende verruwing baart ons zorgen", sprak hij. "Er is sowieso geen begrip of tolerantie voor geweld tegen spullen of personen."